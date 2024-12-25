Обстрел Украины 25 декабря — примерный маршрут ракет

Спасатели на месте удара россиян. Архивное фото: ГСЧС

Российские войска ночью и утром 25 декабря выпустили по Украине ракеты разных типов и ударные дроны. Воздушные цели РФ пролетали через несколько областей, а атака была ориентирована на энергетическую систему.

Об этом сообщил Telegram-канал "Тризуб" и опубликовал примерный маршрут ракет.

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Этой ночью российские оккупанты выпустили по нескольким областям Украины ракеты "Кинжал", "Калибр", Х-101/555 и "шахеды". Взрывы раздавались в Днепре, Кременчуге, Харькове и Бурштыне.

Маршрут российских ракет 25 декабря. Фото: t.me/trzub_news

Отмечается, что эта карта основывается на официальной информации Воздушных сил и OSINT-источников. Направления движения, указанные на карте, официально обнародованы вышеупомянутыми источниками.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что сегодня захватчики снова направили свою атаку на энергетику.

"Оператор системы передачи принимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения", — говорится в сообщении.

Также известно, что при ударе пострадали объекты водо-, тепло- и газоснабжения.

Скриншот сообщения Германа Галущенко

Напомним, 25 декабря оккупанты атаковали теплоэлектростанции Украины. Враг серьезно повредил оборудование. Это была уже 13-я массированная атака на украинскую энергетику в 2024 году.

В результате российской атаки были введены необходимые меры по ограничению потребления электроэнергии для минимизации негативных последствий.