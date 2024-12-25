Обстрел Днепра 25 декабря — Лысак сообщил о погибшем

В Днепре погиб человек из-за российского обстрела
Российские оккупанты в среду, 25 декабря, атаковали Днепропетровщину. В результате обстрела погиб человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Обстрел Днепропетровской области
Известно, что российские захватчики атаковали энергетические объекты.
"Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек", — рассказал Лысак.
Напомним, ночью и утром 25 декабря оккупанты осуществили запуск ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Воздушные цели прошли через несколько областей.
Также захватчики атаковали теплоэлектростанции Украины. В результате обстрела повреждено оборудование.
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