Обстрел Днепра 25 декабря — Лысак сообщил о погибшем

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Днепра 25 декабря. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в среду, 25 декабря, атаковали Днепропетровщину. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Известно, что российские захватчики атаковали энергетические объекты.

"Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек", — рассказал Лысак.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, ночью и утром 25 декабря оккупанты осуществили запуск ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Воздушные цели прошли через несколько областей.

Также захватчики атаковали теплоэлектростанции Украины. В результате обстрела повреждено оборудование.