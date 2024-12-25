Вибух у Дніпрі зранку 25 грудня — яка загроза

У Дніпрі пролунав вибух — яка загроза
Вибух у Дніпрі пролунав зранку, 25 грудня. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у Дніпрі
Інформація про вибух у місті з'явилася близько 09:47.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра з південного сходу.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Харкові зранку лунали повторні вибухи. Над містом літали ударні безпілотники.
Також окупанти 25 грудня здійснили масований удар по енергетиці України. Як тільки буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.
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