Вибух у Дніпрі зранку 25 грудня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: Оператор ГТС України

Вибух у Дніпрі пролунав зранку, 25 грудня. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Інформація про вибух у місті з'явилася близько 09:47.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра з південного сходу.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Харкові зранку лунали повторні вибухи. Над містом літали ударні безпілотники.

Також окупанти 25 грудня здійснили масований удар по енергетиці України. Як тільки буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.