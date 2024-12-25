Взрыв в Днепре утром 25 декабря — какая угроза

В Днепре раздался взрыв — какая угроза
Взрыв в Днепре раздался утром, 25 декабря. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрыв в Днепре
Информация о взрыве в городе появилась около 09:47.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Днепра с юго-востока.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в Харькове утром раздавались повторные взрывы. Над городом летали ударные беспилотники.
Также оккупанты 25 декабря нанесли массированный удар по энергетике Украины. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.
Читайте Новини.LIVE!