Взрыв в Днепре утром 25 декабря — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: Оператор ГТС Украины

Взрыв в Днепре раздался утром, 25 декабря. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Информация о взрыве в городе появилась около 09:47.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Днепра с юго-востока.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Харькове утром раздавались повторные взрывы. Над городом летали ударные беспилотники.

Также оккупанты 25 декабря нанесли массированный удар по энергетике Украины. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.