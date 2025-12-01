Дніпро атакувала Росія 1 грудня — у місті оголосили День жалоби

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів у Дніпрі. Фото: ДСНС

У Дніпрі 2 грудня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок обстрілів Росії. Сьогодні окупанти завдали удару по місту, забравши життя чотирьох людей.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.

День жалоби у Дніпрі 2 грудня

Філатов розповів, що підписав відповідне розпорядження про День жалоби у Дніпрі.

"За загиблими внаслідок атаки РФ у Дніпрі завтра оголошено День жалоби", — написав міський голова.

Розпорядження Бориса Філатова

Зазначимо, що наразі відомо про 40 поранених та чотирьох загиблих. На місці працюють усі служби. Зокрема понад пів сотні комунальників, а також важка спецтехніка — навантажувачі, евакуатори і самоскиди.

Нагадаємо, зранку 1 грудня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Армія РФ пошкодила чотири багатоповерхівки.

Крім того, окупанти атакували енергооб'єкт на Чернігівщині. Ворожий дрон влучив по об'єкту енергетичної інфраструктури в Мені.