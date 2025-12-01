Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Днепре объявили День траура — россияне убили четырех человек

В Днепре объявили День траура — россияне убили четырех человек

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 14:58
Днепр атаковала Россия 1 декабря — в городе объявили День траура
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

В Днепре 2 декабря объявили День траура по погибшим в результате обстрелов России. Сегодня оккупанты нанесли удар по городу, унеся жизни четырех человек.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

День траура в Днепре 2 декабря

Филатов рассказал, что подписал соответствующее распоряжение о Дне траура в Днепре.

"По погибшим в результате атаки РФ в Днепре завтра объявлен День траура", — написал городской голова.

Обстріл Дніпра 1 грудня
Распоряжение Бориса Филатова

Отметим, что сейчас известно о 40 раненых и четырех погибших. На месте работают все службы. В частности более полусотни коммунальщиков, а также тяжелая спецтехника — погрузчики, эвакуаторы и самосвалы.

Напомним, утром 1 декабря в Днепре прогремели мощные взрывы. Армия РФ повредила четыре многоэтажки.

Кроме того, оккупанты атаковали энергообъект на Черниговщине. Вражеский дрон попал по объекту энергетической инфраструктуры в Мене.

Днепр обстрелы война в Украине Россия День траура
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации