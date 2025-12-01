Днепр атаковала Россия 1 декабря — в городе объявили День траура

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

В Днепре 2 декабря объявили День траура по погибшим в результате обстрелов России. Сегодня оккупанты нанесли удар по городу, унеся жизни четырех человек.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.

День траура в Днепре 2 декабря

Филатов рассказал, что подписал соответствующее распоряжение о Дне траура в Днепре.

"По погибшим в результате атаки РФ в Днепре завтра объявлен День траура", — написал городской голова.

Распоряжение Бориса Филатова

Отметим, что сейчас известно о 40 раненых и четырех погибших. На месте работают все службы. В частности более полусотни коммунальщиков, а также тяжелая спецтехника — погрузчики, эвакуаторы и самосвалы.

Напомним, утром 1 декабря в Днепре прогремели мощные взрывы. Армия РФ повредила четыре многоэтажки.

Кроме того, оккупанты атаковали энергообъект на Черниговщине. Вражеский дрон попал по объекту энергетической инфраструктуры в Мене.