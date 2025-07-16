Бійці ЗСУ взяли в полон солдатів елітної 98-ї дивізії РФ у Часовому Ярі

Полонений російський окупант. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Російські окупанти вже понад рік не можуть зламати героїчну оборону Часового Яру. Попри жорстокі бої героям ЗСУ вдається часто полонити солдатів РФ, а цього разу до полону потрапили "елітні" десантники 98-ї дивізії РФ.

Про це повідомляють бійці 24 ОМБр імені короля Данила.

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Російський окупант з 98-ї дивізії РФ в полоні. Фото: 24-та ОМБр

У бригаді ЗСУ зауважують, що 98 дивізія РФ вважалося елітою російської армії. У цих окупантів є досвід загарбницьких воєн в Ічкерії, Грузії та Сирії. Проте одного погляду на полонених достатньо, щоб зрозуміти, у що перетворилась елітна дивізія.

Полонений російський окупант з 98-ї дивізії РФ. Фото: 24-та ОМБр

"Люди без належної підготовки, з кримінальним минулим, яких випускають з колоній і кидають на штурми. Людський ресурс, списаний наперед", — акцентують у 24-й ОМБр.

Самі полонені зізнались українцям, що були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють. Заявили, що після першого вибуху у них зникли всі роздуми про гроші, амністію чи обіцянки керівництва — залишилось тільки бажання вижити.

Боєць 98-ї дивізії РФ у полоні ЗСУ. Фото: 24-та ОМБр

У 24-й ОМБр закликали родичів полонених донести до земляків, що Україна — не місце для "виправлення" росіян. Тут їх не перевиховають, а просто ліквідують.

Раніше повідомлялось, що за даними ГУР Південний військовий округ ЗС РФ за перші чотири місяці 2025 року втратив на війні проти України щонайменше 28% засуджених росіян. Серед загиблих багато молодих людей віком від 18 до 19 років.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав, скільки окупантів знищили ЗСУ за пів року.