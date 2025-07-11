Втрати окупантів на війні — скільки засуджених загинуло за 4 місяці

Російські зеки на війні. Фото: росЗМІ

Південний військовий округ ЗС РФ за перші чотири місяці 2025 року втратив на війні проти України щонайменше 28% засуджених росіян. Серед загиблих багато молодих людей віком від 18 до 19 років.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у п’ятницю, 11 липня.

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Втрати засуджених росіян на війні проти України

У розвідці розповіли, що з липня 2024 року до кінця квітня 2025 року до південного військового округу ЗС РФ зарахували на службу 14 560 осіб з-поміж засуджених і тих, хто перебував під слідством. Вони підписали контракт з окупаційною армією, аби уникнути ув'язнення та заробити грошей.

В ГУР зазначили, що згідно зі звітами самих окупаційних військ, лише з січня по квітень 2025 року безповоротні втрати серед засуджених становили щонайменше 4 212 осіб — загиблих або зниклих безвісти, без урахування поранених. Зазначається, що це понад 28% від загальної кількості новоприбулого "спецконтингенту".

Також українська спецслужба відмітила, що серед них багато осіб віком 18-19 років. Наймолодшим виявився рядовий 111-го стрілецького полку Саприкін Сергій Михайлович 2006 року народження.

"Ці факти — чергове свідчення цинічної політики Кремля, що перетворює молодь та маргіналізовані групи населення на розхідний матеріал у війні проти України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав, скільки окупантів знищили ЗСУ за пів року.

Також ми писали, що кілька днів тому на Курщині ліквідували заступника головкома ВМФ Росії. Точні обставини загибелі російського окупанта наразі невідомі.