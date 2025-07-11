Потери оккупантов на войне — сколько осужденных погибло за 4 месяца

Российские зэки на войне. Фото: росСМИ

Южный военный округ ВС РФ за первые четыре месяца 2025 года потерял на войне против Украины не менее 28% осужденных россиян. Среди погибших много молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в пятницу, 11 июля.

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Потери осужденных россиян на войне против Украины

В разведке рассказали, что с июля 2024 года до конца апреля 2025 года в южный военный округ ВС РФ зачислили на службу 14 560 человек из числа осужденных и тех, кто находился под следствием. Они подписали контракт с оккупационной армией, чтобы избежать заключения и заработать денег.

В ГУР отметили, что согласно отчетам самих оккупационных войск, только с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди осужденных составили не менее 4 212 человек — погибших или пропавших без вести, без учета раненых. Отмечается, что это более 28% от общего количества новоприбывшего "спецконтингента".

Также украинская спецслужба отметила, что среди них много лиц в возрасте 18-19 лет. Самым молодым оказался рядовой 111-го стрелкового полка Сапрыкин Сергей Михайлович 2006 года рождения.

"Эти факты — очередное свидетельство циничной политики Кремля, превращающей молодежь и маргинализированные группы населения на расходный материал в войне против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за полгода.

Также мы писали, что несколько дней назад на Курщине ликвидировали заместителя главкома ВМФ России. Точные обстоятельства гибели российского оккупанта пока неизвестны.