Росія перекинула два полки на Запорізький напрямок

Артилерист ЗСУ. Фото: REUTERS/В'ячеслав Ратинський

Російські війська активізували свої штурмові дії на Запорізькому напрямку, який донедавна залишався відносно спокійним. ЗСУ помітили нарощення військової сили на цьому напрямку.

Про це повідомив начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих в ефірі Ранок.LIVE.

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За його словами, літній контрнаступ, про який раніше заявляла Росія, насправді має місце по всій лінії фронту, включно з ділянкою відповідальності 118 ОМБр.

На цій ділянці нещодавно було зафіксовано прибуття двох нових російських полків.

"Нещодавно в зону нашої відповідальності зайшли два нових полки, які відновили свої сили і фактично зараз вони наповнені на 90%. Тобто це доволі такий великий показник", — зауважив військовий.

Він також зазначив, що окупанти значно активізували використання штурмових груп, які постійно атакують українські позиції. Це свідчить про зміну тактики противника на запорізькому напрямку, що раніше не відзначався такою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував, чи будуть українські військовослужбовці виходити з Курщини та Білгородщини.

Аналітики Інституту вивчення війни також повідомили, як змінились бойові дії в районі Покровська.