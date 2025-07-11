Россия перебросила два полка на Запорожское направление

Артиллерист ВСУ. Фото: REUTERS/Вячеслав Ратинский

Российские войска активизировали свои штурмовые действия на Запорожском направлении, которое до недавнего времени оставалось относительно спокойным. ВСУ заметили наращивание военной силы на этом направлении.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых в эфире Ранок.LIVE.

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По его словам, летнее контрнаступление, о котором ранее заявляла Россия, на самом деле имеет место по всей линии фронта, включая участок ответственности 118 ОМБр.

На этом участке недавно было зафиксировано прибытие двух новых российских полков.

"Недавно в зону нашей ответственности зашли два новых полка, которые восстановили свои силы и фактически сейчас они наполнены на 90%. То есть это довольно такой большой показатель", — отметил военный.

Он также отметил, что оккупанты значительно активизировали использование штурмовых групп, которые постоянно атакуют украинские позиции. Это свидетельствует об изменении тактики противника на запорожском направлении, которое ранее не отличалось такой интенсивностью боевых действий.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал, будут ли украинские военнослужащие выходить из Курщины и Белгородщины.

Аналитики Института изучения войны также сообщили, как изменились боевые действия в районе Покровска.