Ситуація на фронті 8 липня — Сирський назвав найгарячіший напрямок

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERS

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, де розповів про ситуацію на фронті. Також він наполягає на відновленні позицій та утриманні територій на Курщині та Білгородщині РФ.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram 8 липня.

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Сирський розповів, що він доповів президенту про ситуацію на фронті, насамперед на найгарячіших напрямках фронту — це зокрема Покровський, Лиманський, Новопавлівський та Північно-Слобожанський.

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За його словами, лише минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень з ворогом. Загалом за вчора, 7 липня, окупанти втратили понад тисячу своїх солдатів.

"Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні — на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавловському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області", — йдеться у повідомленні.

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Також головком наполягає на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях Росії. Зазначається, що Сили оборони продовжують сковувати у прикордонні значне угруповання противника. За його словами, ворог не матиме там спокою.

Також йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності – і в захисті наших тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території Росії.

Олександр Сирський також наголосив, що тримає на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі та навчаються винищувачі. Головнокомандувач ЗСУ вважає, що війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА.

Нагадаємо, нещодавно росіяни почали закидати в український інформаційний простір заяви, що у Дніпропетровській області вже точаться бої. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію.

Крім того, в ISW повідомляли, що росіяни намагаються оточити Покровськ. Ще однією їхньою метою є обхід укріпленої лінії Сил оборони в Донецькій області.