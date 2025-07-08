Ситуация на фронте 8 июля — Сырский назвал самое горячее направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, где рассказал о ситуации на фронте. Также он настаивает на восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях РФ.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram 8 июля.

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Какая ситуация на фронте

Сырский рассказал, что он доложил президенту о ситуации на фронте, прежде всего на самых горячих направлениях фронта — это в частности Покровское, Лиманское, Новопавловское и Северо-Слобожанское.

По его словам, только за прошедшие сутки произошло 188 боевых столкновений с врагом. Всего за вчера, 7 июля, оккупанты потеряли более тысячи своих солдат.

"Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне — на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Также главком настаивает на восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях России. Отмечается, что Силы обороны продолжают сковывать в приграничье значительную группировку противника. По его словам, враг не будет иметь там покоя.

Также речь шла о наращивании и совершенствовании беспилотной составляющей нашей обороноспособности — и в защите наших тыловых городов, и в сдерживании вражеских штурмов на линии боевого соприкосновения, и в атаках DeepStrike по территории России.

Александр Сырский также отметил, что держит на контроле развитие направления дронов-перехватчиков. Формируются новые экипажи и обучаются истребители. Главнокомандующий ВСУ считает, что войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных БпЛА.

Напомним, недавно россияне начали забрасывать в украинское информационное пространство заявления, что в Днепропетровской области уже идут бои. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Кроме того, в ISW сообщали, что россияне пытаются окружить Покровск. Еще одной их целью является обход укрепленной линии Сил обороны в Донецкой области.