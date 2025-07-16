Бойцы ВСУ взяли в плен солдат элитной 98-й дивизии РФ в Часовом Яру

Пленный российский оккупант. Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Российские оккупанты уже более года не могут сломать героическую оборону Часового Яра. Несмотря на жестокие бои героям ВСУ удается часто пленить солдат РФ, а на этот раз в плен попали "элитные" десантники 98-й дивизии РФ.

Об этом сообщают бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила.

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Российский оккупант из 98-й дивизии РФ в плену. Фото: 24-я ОМБр

В бригаде ВСУ отмечают, что 98 дивизия РФ считалось элитой российской армии. У этих оккупантов есть опыт захватнических войн в Ичкерии, Грузии и Сирии. Однако одного взгляда на пленных достаточно, чтобы понять, во что превратилась элитная дивизия.

Пленный российский оккупант из 98-й дивизии РФ. Фото: 24-я ОМБр

"Люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный заранее", — акцентируют в 24-й ОМБр.

Сами пленные признались украинцам, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют. Заявили, что после первого взрыва у них исчезли все размышления о деньгах, амнистии или обещаниях руководства — осталось только желание выжить.

Боец 98-й дивизии РФ в плену ВСУ. Фото: 24-я ОМБр

В 24-й ОМБр призвали родственников пленных донести до земляков, что Украина - не место для "исправления" россиян. Здесь их не перевоспитают, а просто ликвидируют.

Ранее сообщалось, что по данным ГУР Южный военный округ ВС РФ за первые четыре месяца 2025 года потерял на войне против Украины не менее 28% осужденных россиян. Среди погибших много молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за полгода.