Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Часовом Яру взяли в плен "элиту" РФ — на что жалуются оккупанты

В Часовом Яру взяли в плен "элиту" РФ — на что жалуются оккупанты

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 23:35
Бойцы ВСУ взяли в плен солдат элитной 98-й дивизии РФ в Часовом Яру
Пленный российский оккупант. Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Российские оккупанты уже более года не могут сломать героическую оборону Часового Яра. Несмотря на жестокие бои героям ВСУ удается часто пленить солдат РФ, а на этот раз в плен попали "элитные" десантники 98-й дивизии РФ.

Об этом сообщают бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила.

Реклама
Читайте также:

Какие солдаты РФ попали в плен в Часовом Яру

В Часовом Яру взяли в плен "элиту" РФ — на что жалуются оккупанты - фото 1
Российский оккупант из 98-й дивизии РФ в плену. Фото: 24-я ОМБр

В бригаде ВСУ отмечают, что 98 дивизия РФ считалось элитой российской армии. У этих оккупантов есть опыт захватнических войн в Ичкерии, Грузии и Сирии. Однако одного взгляда на пленных достаточно, чтобы понять, во что превратилась элитная дивизия.

У Часовому Ярі ЗСУ полонили "еліту" РФ — на що жаліються окупанти - фото 1
Пленный российский оккупант из 98-й дивизии РФ. Фото: 24-я ОМБр

"Люди без должной подготовки, с криминальным прошлым, которых выпускают из колоний и бросают на штурмы. Человеческий ресурс, списанный заранее", — акцентируют в 24-й ОМБр.

Сами пленные признались украинцам, что были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют. Заявили, что после первого взрыва у них исчезли все размышления о деньгах, амнистии или обещаниях руководства — осталось только желание выжить.

В Часовом Яру взяли в плен "элиту" РФ — на что жалуются оккупанты - фото 3
Боец 98-й дивизии РФ в плену ВСУ. Фото: 24-я ОМБр

В 24-й ОМБр призвали родственников пленных донести до земляков, что Украина - не место для "исправления" россиян. Здесь их не перевоспитают, а просто ликвидируют.

Ранее сообщалось, что по данным ГУР Южный военный округ ВС РФ за первые четыре месяца 2025 года потерял на войне против Украины не менее 28% осужденных россиян. Среди погибших много молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за полгода.

оккупанты пленные война в Украине Часов Яр армия РФ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации