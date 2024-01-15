Троє порушників намагалися перестрибнути паркан і потрапити до Словаччини
Троє українців намагалися перетнути кордон зі Словаччиною. Вони хотіли перестрибнути загороджувальний паркан.
Про це повідомляє ДПСУ.
Незаконний перетин кордону
Чоловіків помітили прикордонники Чопського загону.
"Під час перевірки виявилося, що один із затриманих є переправником і вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Його послуги коштували "клієнтам" по 5 000 грн з кожного", — йдеться у повідомленні.
Двох порушників притягнуто до адмінвідповідальності, а у діях переправника вбачають ознаки кримінального правопорушення.
Нагадаємо, оперативники Чопського загону затримали мешканця Ужгородського району, який влаштував схему нелегального переміщення через кордон. Чоловік пропонував перетнути кордон за 3 тисячі доларів.
Також ми писали, що нещодавно прикордонні служби у співпраці з працівниками СБУ успішно завершили операцію на основі оперативних даних про незаконні дії на кордоні з Румунією. Так, прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон за 3,5 тисячі євро.
Читайте Новини.LIVE!