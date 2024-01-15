Троє порушників намагалися перестрибнути паркан і потрапити до Словаччини

Українці, які хотіли потрапити до Словаччини. Фото: ДПСУ

Троє українців намагалися перетнути кордон зі Словаччиною. Вони хотіли перестрибнути загороджувальний паркан.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Чоловіків помітили прикордонники Чопського загону.

"Під час перевірки виявилося, що один із затриманих є переправником і вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Його послуги коштували "клієнтам" по 5 000 грн з кожного", — йдеться у повідомленні.

Двох порушників притягнуто до адмінвідповідальності, а у діях переправника вбачають ознаки кримінального правопорушення.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, оперативники Чопського загону затримали мешканця Ужгородського району, який влаштував схему нелегального переміщення через кордон. Чоловік пропонував перетнути кордон за 3 тисячі доларів.

Також ми писали, що нещодавно прикордонні служби у співпраці з працівниками СБУ успішно завершили операцію на основі оперативних даних про незаконні дії на кордоні з Румунією. Так, прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон за 3,5 тисячі євро.