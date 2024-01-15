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Троє порушників намагалися перестрибнути паркан і потрапити до Словаччини

15 січня 2024 16:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Троє порушників намагалися перестрибнути паркан і потрапити до Словаччини
Українці, які хотіли потрапити до Словаччини. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Троє українців намагалися перетнути кордон зі Словаччиною. Вони хотіли перестрибнути загороджувальний паркан.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Незаконний перетин кордону

Чоловіків помітили прикордонники Чопського загону.

"Під час перевірки виявилося, що один із затриманих є переправником і вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Його послуги коштували "клієнтам" по 5 000 грн з кожного", — йдеться у повідомленні.

Двох порушників притягнуто до адмінвідповідальності, а у діях переправника вбачають ознаки кримінального правопорушення.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, оперативники Чопського загону затримали мешканця Ужгородського району, який влаштував схему нелегального переміщення через кордон. Чоловік пропонував перетнути кордон за 3 тисячі доларів.

Також ми писали, що нещодавно прикордонні служби у співпраці з працівниками СБУ успішно завершили операцію на основі оперативних даних про незаконні дії на кордоні з Румунією. Так, прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон за 3,5 тисячі євро.

кордон
українці
Словаччина
Україна
прикордонники
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ДПСУ

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