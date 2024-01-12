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Перегони з ДПСУ — поблизу кордону з Молдовою затримали трьох ухилянтів

12 січня 2024 14:44
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Перегони з ДПСУ — поблизу кордону з Молдовою затримали трьох ухилянтів
Прикордонник веде спостереження. Фото: ДПСУ
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Неподалік від кордону з Молдовою затримали трьох ухилянтів, які намагались незаконно покинути країну. "Клієнти" мали заплатити по три тисячі доларів за втечу.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

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У ДПСУ розповіли, що за домовленою схемою, провідник віз трьох чоловіків у бік кордону з Молдовою для втечі з країни. Однак прикордонники дізнались про задум ухилянтів та перехопили їх.

"За дорогу до Молдови в обхід контрольних постів та пунктів пропуску "клієнти" мали заплатити по три тисячі доларів з кожного", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині прикордонники врятували водолаза-ухилянта, який хотів через Дністер потрапити до Молдови.

А перед цим один блогер-ухилянт в прямому ефірі намагався перетнути Тису, аби нелегально дістатись Угорщини. Однак йому завадила холодна вода, страх перед смертю та прикордонники.

Молдова
кордон
прикордонники
мобілізація
ухилянти

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