Гонки с ГПСУ — вблизи границы с Молдовой задержали троих уклонистов

Пограничник ведет наблюдение. Фото: ГПСУ

Недалеко от границы с Молдовой задержали троих уклонистов, которые пытались незаконно покинуть страну. "Клиенты" должны были заплатить по три тысячи долларов за побег.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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В ГПСУ рассказали, что по договорной схеме проводник вез трех мужчин в сторону границы с Молдовой для побега из страны. Однако пограничники узнали о замысле уклонистов и перехватили их.

"За дорогу в Молдову в обход контрольных постов и пунктов пропуска "клиенты" должны были заплатить по три тысячи долларов с каждого", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Винницкой области пограничники спасли водолаза-уклониста, который хотел через Днестр попасть в Молдову.

А перед этим один блоггер-уклонист в прямом эфире пытался пересечь Тису, чтобы нелегально добраться до Венгрии. Однако ему помешала холодная вода, страх перед смертью и пограничники.