Трое нарушителей пытались перепрыгнуть через забор и попасть в Словакию
Трое украинцев пытались пересечь границу со Словакией. Они хотели перепрыгнуть через заградительный забор.
Об этом сообщает ГПСУ.
Незаконное пересечение границы
Мужчин заметили пограничники Чопского отряда.
"В ходе проверки оказалось, что один из задержанных является переправителем и уже попадал в поле зрения правоохранителей. Его услуги стоили "клиентам" по 5 000 грн с каждого", — говорится в сообщении.
Два нарушителя привлечены к админответственности, а в действиях переправщика видят признаки уголовного правонарушения.
Напомним, оперативники Чопского отряда задержали жителя Ужгородского района, устроившего схему нелегального перемещения через границу. Мужчина предлагал пересечь границу за 3 тысячи долларов.
Также мы писали, что недавно пограничные службы по сотрудничеству с работниками СБУ успешно завершили операцию на основе оперативных данных о незаконных действиях на границе с Румынией. Так, пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся пересечь границу за 3,5 тысячи евро.
Читайте Новини.LIVE!