Трое нарушителей пытались перепрыгнуть через забор и попасть в Словакию

Украинцы, которые хотели попасть в Словакию. Фото: ГПСУ

Трое украинцев пытались пересечь границу со Словакией. Они хотели перепрыгнуть через заградительный забор.

Об этом сообщает ГПСУ.

Читайте также:

Незаконное пересечение границы

Мужчин заметили пограничники Чопского отряда.

"В ходе проверки оказалось, что один из задержанных является переправителем и уже попадал в поле зрения правоохранителей. Его услуги стоили "клиентам" по 5 000 грн с каждого", — говорится в сообщении.

Два нарушителя привлечены к админответственности, а в действиях переправщика видят признаки уголовного правонарушения.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, оперативники Чопского отряда задержали жителя Ужгородского района, устроившего схему нелегального перемещения через границу. Мужчина предлагал пересечь границу за 3 тысячи долларов.

Также мы писали, что недавно пограничные службы по сотрудничеству с работниками СБУ успешно завершили операцию на основе оперативных данных о незаконных действиях на границе с Румынией. Так, пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся пересечь границу за 3,5 тысячи евро.