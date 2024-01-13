Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії майже за 4 тис. євро arrow

Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії майже за 4 тис. євро

13 січня 2024 14:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії майже за 4 тис. євро
Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно прикордонні служби у співпраці з працівниками СБУ успішно завершили операцію на основі оперативних даних про незаконні дії на кордоні з Румунією. Так, прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон за 3,5 тисячі євро.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Читайте також:

Ухилянти намагалися втекти до Румунії

"Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону продовжують заходи щодо виявлення та ліквідації каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон України", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці затримали приватний автомобіль, який використовується головним організатором нелегальної схеми для перевезення через державний кордон трьох чоловіків, які проживають у Чернівецькій області. Кожен із цих чоловіків сплатив водієві 3,5 тисячі євро за перевезення до сусідньої країни.

Нагадаємо, що в Києві поліція викрила жінку, яка вимагала від представників благодійної організації хабаря на суму 9,5 тисяч євро. За вказану суму вона обіцяла включення до бази "Шлях".

Крім того, прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині із використанням підроблених документів. Затримано дев'ятьох чоловіків, які намагалися залишити Україну, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.

СБУ
кордон
Румунія
прикордонники
мобілізація
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі