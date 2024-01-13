Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії майже за 4 тис. євро

Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ

Нещодавно прикордонні служби у співпраці з працівниками СБУ успішно завершили операцію на основі оперативних даних про незаконні дії на кордоні з Румунією. Так, прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон за 3,5 тисячі євро.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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"Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону продовжують заходи щодо виявлення та ліквідації каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон України", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці затримали приватний автомобіль, який використовується головним організатором нелегальної схеми для перевезення через державний кордон трьох чоловіків, які проживають у Чернівецькій області. Кожен із цих чоловіків сплатив водієві 3,5 тисячі євро за перевезення до сусідньої країни.

Нагадаємо, що в Києві поліція викрила жінку, яка вимагала від представників благодійної організації хабаря на суму 9,5 тисяч євро. За вказану суму вона обіцяла включення до бази "Шлях".

Крім того, прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині із використанням підроблених документів. Затримано дев'ятьох чоловіків, які намагалися залишити Україну, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.