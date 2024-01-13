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Пограничники задержали трех мужчин, которые пытались попасть в Румынию почти за 4 тыс. евро

13 января 2024 14:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пограничники задержали трех мужчин, которые пытались попасть в Румынию почти за 4 тыс. евро
Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно пограничные службы в сотрудничестве с работниками СБУ успешно завершили операцию, основанную на оперативных данных о незаконных действиях на границе с Румынией. Так, пограничники  задержали трех мужчин, которые пытались пересечь границу за 3,5 тысячи евро.

Об этом сообщает Госпограслужба.

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"Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда продолжают мероприятия по выявлению и ликвидации каналов незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники правопорядка задержали частный автомобиль, используемый главным организатором нелегальной схемы для перевозки через государственную границу трех мужчин, проживающих в Черновицкой области. Каждый из этих мужчин уплатил водителю 3,5 тысячи евро за перевозку в соседнюю страну.

Напомним, что в Киеве полиция разоблачила женщину, которая требовала от представителей благотворительной организации взятку на сумму 9,5 тысячи евро. За указанную сумму она обещала включение в базу "Шлях".

Кроме того, пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы на Львовщине с использованием поддельных документов. Задержаны девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину, и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.

СБУ
граница
Румыния
пограничники
мобилизация
уклонисты

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