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На Закарпатті чоловік пропонував ухилянтам перетнути кордон за три тисячі доларів

13 січня 2024 18:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Закарпатті чоловік пропонував ухилянтам перетнути кордон за три тисячі доларів
Затримання мешканця Закарпаття. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Оперативники Чопського загону затримали мешканця Ужгородського району, який влаштував схему нелегального переміщення через кордон. Чоловік пропонував перетнути кордон за три тисячі доларів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Оперативники з'ясували, що він зустрівся в Перечині з людиною, яка переїхала на Закарпаття зі східних областей України, і запропонувала йому допомогти нелегально перетнути кордон за 3000 доларів.

Вночі організатор відвіз клієнта своєю машиною до краю прикордонного села Новоселиця. Правопорушника затримали після того, як він отримав від чоловіка другу частину плати у розмірі 2400 доларів.

Затримання мешканця Закарпаття
Затримання мешканця Закарпаття. Фото: ДПСУ

Обшук у підозрюваного

У ході кримінального розслідування було здійснено негайний санкціонований обшук житла організатора. У результаті було вилучено гроші, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки та записники.

Затримання мешканця Закарпаття
Затримання мешканця Закарпаття. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що в Києві поліція викрила жінку, яка вимагала від представників благодійної організації хабаря на суму 9,5 тисяч євро. За зазначену суму вона обіцяла включення до бази "Шлях".

Крім того, прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині із використанням підроблених документів. Затримано дев'ятьох чоловіків, які намагалися залишити Україну, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.

кордон
прикордонники
Закарпаття
мобілізація
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чоловіки

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