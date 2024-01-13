На Закарпатье мужчина предлагал уклонистам пересечь границу за три тысячи долларов

Задержание жителя Закарпатья. Фото: ГПСУ

Оперативники Чопского отряда задержали жителя Ужгородского района, который устроил схему нелегального перемещения через границу. Мужчина предлагал пересечь границу за три тысячи долларов.

Об этом сообщает Госпограслужба.

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Незаконное пересечение границы за три тыс. долларов

Оперативники выяснили, что он встретился в Перечине с человеком, перебравшимся в Закарпатье из восточных областей Украины, и предложил ему помочь нелегально пересечь границу за 3000 долларов.

Ночью организатор отвез клиента на своей машине к краю пограничного села Новоселица. Правонарушителя задержали после того, как он получил от мужчины вторую часть платы в размере 2400 долларов США.

Задержание жителя Закарпатья. Фото: ГПСУ

Обыск у подозреваемого

В ходе уголовного расследования был проведен немедленный санкционированный обыск жилища организатора. В итоге были изъяты деньги, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и записные книжки.

Задержание жителя Закарпатья. Фото: ГПСУ

Напомним, что в Киеве полиция разоблачила женщину, которая требовала от представителей благотворительной организации взятку на сумму 9,5 тысячи евро. За указанную сумму она обещала включение в базу "Шлях".

Кроме того, пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы на Львовщине с использованием поддельных документов. Задержаны девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину, и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.