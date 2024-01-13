На Закарпатье мужчина предлагал уклонистам пересечь границу за три тысячи долларов
Оперативники Чопского отряда задержали жителя Ужгородского района, который устроил схему нелегального перемещения через границу. Мужчина предлагал пересечь границу за три тысячи долларов.
Об этом сообщает Госпограслужба.
Незаконное пересечение границы за три тыс. долларов
Оперативники выяснили, что он встретился в Перечине с человеком, перебравшимся в Закарпатье из восточных областей Украины, и предложил ему помочь нелегально пересечь границу за 3000 долларов.
Ночью организатор отвез клиента на своей машине к краю пограничного села Новоселица. Правонарушителя задержали после того, как он получил от мужчины вторую часть платы в размере 2400 долларов США.
Обыск у подозреваемого
В ходе уголовного расследования был проведен немедленный санкционированный обыск жилища организатора. В итоге были изъяты деньги, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и записные книжки.
Напомним, что в Киеве полиция разоблачила женщину, которая требовала от представителей благотворительной организации взятку на сумму 9,5 тысячи евро. За указанную сумму она обещала включение в базу "Шлях".
Кроме того, пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы на Львовщине с использованием поддельных документов. Задержаны девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину, и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.
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