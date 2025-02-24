Третя річниця війни — скільки територій втратила Україна

Українські військові їдуть на танку під час наступу Росії в селі Торське Донецької області у грудні 2022 року. Фото: Reuters

Рівно три роки тому, 24 лютого 2022 року, українці здригнулись від вибухів та сирен. Хтось прокинувся від звуків російської техніки, яка наступала на міста. Хтось почув гул авіації ворога. Події того ранку пам'ятає кожен українець. Росіяни почали наступ одразу з кількох напрямків та сподівались на блискавичний успіх. Українські міста за їхніми розрахунками мали впасти ніби карткові будинки. Та окупанти отримали опір, на який не сподівалися. Відверто кажучи, на це, мабуть, не сподівався ніхто у світі.

Новини.LIVE розповідають про те, скільки територій України вдалося окупувати росіянам та на що чекати далі.

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Скільки територій України зараз окуповано

Російський диктатор Путін близько четвертої години ранку 24 лютого 2022 року оголосив про початок так званої "спеціальної воєнної операції". Вже за кілька хвилин Україну почали атакувати. Росіяни завдавали ракетних ударів по всій території. Окупанти почали наступ на Україну, зайшовши з Росії, Білорусі й тимчасово окупованого Криму.

Взяти Київ за три дні, як тоді грозились росіяни, в них не вийшло. Попри це Україна дійсно втратила значну частину територій на початку великої війни. Росіяни окупували Мелітополь, Бердянськ та Енергодар у Запорізькій області. Захопили й український Херсон. Під контроль росіян перейшли Куп'янськ та Балаклея у Харківській області. Окупанти розпочали блокаду Маріуполя.

Низку населених пунктів росіяни окупували на сході України. Крім того, намагались взяти Суми і Чернігів. Бої тривали у Бородянці, Ворзелі, Бучі та інших населених пунктах на Київщині.

Станом на березень 2022 року, тобто приблизно за місяць після початку повномасштабного вторгнення, росіяни окупували майже 19% української території. В цю цифру входить і населені пункти, які окупували з 2014 року.

Попри успіх росіян на початку великої війни, українські Сили оборони почали відповідати ворогу з шаленою силою. Вже на початку квітня 2022 року окупантів вибили з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки, Мотижина та інших населених пунктів Київщини аж до північного кордону. Крім того, росіяни вийшли з Чернігівської та Сумської області та були відтіснені від Харкова.

Влітку 2022 року українське місто Маріуполь повністю окупують росіяни. Там точились запеклі бої та загинули тисячі мирних жителів. Місто стало привидом. Про "Азовсталь" тоді дізнався увесь світ. Саме на цьому заводі до останнього тримали оборону українські бійці.

Станом на кінець літа 2022 року під контролем Росії перебувало понад 13% української території.

Україна розпочала масштабний контрнаступ восени 2022 року. Оборонці звільнили Ізюм, Балаклію, Вовчанськ та Куп'янськ на Харківщині. Протягом всього шести днів українська армія змогла відбити понад 300 населених пунктів на Харківщині та Донеччині. Пізніше, у жовтні, звільнили місто Лиман в Донецькій області.

Окупований Херсон повернули під контроль України у листопаді. Крім того, звільнили населені пункти на правому березі Дніпра. Всі пам'ятають кадри того, як херсонці зустрічали українських військових зі сльозами на очах та обіймами.

Вже у 2023 році чи не основною ціллю росіян стало місто Бахмут в Донецькій області. За нього тривали довгі та виснажливі бої. Українські бійці мусили стримувати ворога, сили якого в більшості складались з ПВК "Вагнер". Це були в'язні з російських колоній. У травні 2023 року Бахмут захопили росіяни. Крім того, у 2023 році були окуповані Соледар, Берхівка, Червона Гора та Ягідне.

Збройні сили України розпочали наступ на росіян на півдні Донецької області та у Запорізькій області. Тоді звільнили низку населених пунктів, серед яких — Нескуче, Благодатне, Сторожове, Макарівка, Роботине на Запоріжжі. Також Україна влітку 2023 року повернула Урожайне, Рівнопіль та Старомайорське у Донецькій області. Загалом тоді звільнили близько 243 квадратних кілометрів українських територій.

Однак такого блискучого контрнаступу у 2023, як у попередньому році не сталося. На це була низка причин і основною аналітики називають потужні укріплення, які збудували росіяни.

Станом на серпень 2023 року Росія контролювала понад 11% території України. Йдеться й про територію, яку окупували ще з 2014 року.

На початку 2024 року росіяни окупували Авдіївку. Жорстокі бої за місто точились довгий час. Росіяни перекинули на цей напрямок величезні сили — близько 40 тисяч окупантів. Українські військові боронили місто до останнього. В лютому Авдіївку повністю окупували росіяни. У березні російська армія захопила Тоненьке та вийшла до Семенівки.

У квітні 2024 року росіяни окупували Очеретино. Це був важливий логістичний центр для ЗСУ, оскільки через нього проходила залізнична лінія на Покровськ. У травні росіяни знову спробували наступати на Харківщину. Однак найглибшою точкою їхнього просування було близько 10 кілометрів. До кінця весни темпи російського наступу на Харківщині суттєво загальмували.

Восени 2024 року росіяни окупували Селидове та Вугледар на Донеччині. Також захопили Вознесенку та Сонцівку поблизу Курахового.

Варто наголосити, що Росія хоч і повільно, але окуповувала населені пункти України протягом всього цього часу. Схоже, ворог обрав метод виснаження та вирішив "не поспішати".

За оцінками ISW, російські війська станом на листопад 2024 року окупували приблизно 99% Луганської області, 66% Донецької області та по 73% Запорізької та Херсонської областей.

Після листопада й донині просування Росії сповільнилося. За інформацією аналітиків, російським військам знадобилося понад два роки, аби захопити решту Донецької області, враховуючи темпи їхнього просування.

Окупація територій самої Росії

Росіяни, намагаючись окупувати території України, втратили частину своїх земель. У серпні 2024 року українські війська приголомшили усіх блискавичним наступом на Курську область. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію самої Росії.

Основною ціллю Курської операції, за інформацією Генштабу ЗСУ, сталося недопущення нового наступу росіян в Сумській і Харківській областях. Станом на лютий 2025 року росіяни втратили там понад 40 тисяч військових (пораненими та вбитими).

РФ попри те, що кинула на Курську область власні значні сили, залучила й бійців КНДР. Північна Корея спрямувала туди близько власних військовослужбовців. Їхні втрати склали близько 4 тисяч осіб. Після цього підрозділи з КНДР відвели з лінії фронту.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 5 лютого ворог втратив на Курщині:

131 танк,

689 бойових броньованих машин,

386 артилерійських систем,

12 одиниць РСЗВ,

12 засобів ППО,

1 літак,

3 гелікоптери,

931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,

1164 одиниці автомобільної техніки,

34 одиниці спеціальної техніки.

Українські військові змогли взяти в Курській області в полон понад 900 російських військових. Це суттєво поповнило обмінний фонд. Курська наступальна операція наразі триває. Українські оборонці й надалі утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в Росії. Крім того, у лютому 2025 року ЗСУ розпочали нову хвилю наступу на РФ.

Війна в Україні — що буде далі

Наразі росіяни продовжують тиснути на українські Сили оборони на різних напрямках. Ймовірно, Україна може зазнати ще більших втрат через виснаження та нестачу особового складу, або ж як у 2022 році — вразити всіх блискавичним успіхом. Однак для цього потрібно ресурси — як людські, так і у вигляді зброї та фінансів.

Зараз ситуація щодо війни в Україні стала значно напруженішою. З приходом до влади у США Дональда Трампа постало питання в тому, чи досі на боці України стоїть її найбільший союзник.

Дональд Трамп ще під час виборчої кампанії наголошував на тому, що швидко завершить війну в Україні. У лютому 2025 року представники республіканця зустрілись з помічниками Путіна. Після цього Трамп шокував і Україну, і союзників гучними заявами. Вони стосувались і "нелегітимності" Президента України Володимира Зеленського, і лояльності до РФ. Трамп, схоже, змінив курс Сполучених Штатів Америки на 360°.

Європейські політики серйозно занепокоїлись тим, що Трамп приязний до Путіна та схиляє Україну ледь не до капітуляції. Партнери неодноразово заявляли про те, що необхідно терміново створити власний план дій, без участі США, щодо війни України. Паралельно з цим ЄС оголосив про один з найбільших пакетів допомоги для нашої держави.

За інформацією ЗМІ, Британія, Франція та ще деякі держави-партнери почали таємно обговорювати можливість відправки своїх військ в Україну в якості миротворців. Зеленський же наголосив на тому, що прийшов час для створення Збройних сил Європи. Україна вимагає завершення війни на справедливих умовах та з гарантіями безпеки.

Питання переговорів та закінчення війни в Україні зараз загострилось, як ніколи раніше. Попри це фронт не стоїть на місці. Тривають постійні бої. Росіяни намагаються просунутися, а українські військові дають потужні відповіді.

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