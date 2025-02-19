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Путін заявив, що РФ наступає на Курщині — у ЦПД відреагували

19 лютого 2025 18:26
Євгенія Брюховецька - редактор
У Центрі протидії дезінформації спростували наступ РФ на Курщині
Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

На територію України намагалася зайти диверсійно-розвідувальна група росіян з Курської області, яку знищили Сили оборони. Ознак підготовки широкомасштабного наступу ворога там немає.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram у середу, 19 лютого.

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"Щодо інформації по Курщині, яка з‘явилася в соцмережах. Була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена", — зазначив Коваленко.

За його словами, угруповання російських військ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України там наразі немає. 

Він додав, що спроби заходу ДРГ відбуваються часто, але Сили оборони знищують такі групи. Водночас інформація від росіян про нібито "широкомасштабний наступ" — є брехнею.

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Скриншот допису Коваленка

Зазначимо, що сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив, що російські військові нібито "перетнули кордон" з Україною та "здійснюють наступ".

Раніше аналітики ISW повідомляли, що російська влада намагається обмежити інформацію про ситуацію в Курській області, аби уникнути обміну територіями під час можливих переговорів.

Також нещодавно ЗСУ просунулися до п'яти кілометрів у Курській області. 

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