Росія обмежує інформацію мілблогерів про Курщину: в ISW пояснили причину

Військовий ЗСУ. Фото: РБК-Україна

Російська влада намагається обмежити інформацію про ситуацію в Курській області. Таким чином там хочуть уникнути обміну територіями під час можливих переговорів з Україною.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Так, російських воєнних блогерів обмежують у висвітленні поточної лінії фронту в Курській області. Аналітики припускають, що причиною є побоювання, що Захід буде тиснути на Росію щодо обміну окупованих територій України на Курщину.

Влада Росії, ймовірно, хоче звинуватити мілблогерів у дискредитації російських військових через нещодавнє просування ЗСУ поблизу Суджі. Вони заявляли, що військове командування переслідує їх за публікацію про успішні українські атаки біля Черкаської Конопельки та Фанасєєвки, які змусили відкласти плани майбутнього наступу в цьому районі.

Карта бойових дій у Курській області. Фото: ISW

У матеріалі йдеться, що Президент України Володимир Зеленський висловив наміри використовувати підконтрольну російську територію в майбутніх мирних переговорах для обміну на ТОТ України.

Водночас російський президент, ймовірно, має намір відтіснити ЗСУ з Курської області до початку переговорів, аби уникнути цього.

Раніше Зеленський уточнив, що наразі не знає, яку частину окупованої території Україна проситиме замість Курської області.

Також стало відомо, що бійці ЗСУ змогли просунутися до п’яти кілометрів на південний схід від Суджі.