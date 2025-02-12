Россия ограничивает информацию милблогеров о Курщине: в ISW объяснили причину

Военный ВСУ. Фото: РБК-Украина

Российские власти пытаются ограничить информацию о ситуации в Курской области. Таким образом там хотят избежать обмена территориями во время возможных переговоров с Украиной.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Ситуация в Курской области

Так, российских военных блогеров ограничивают в освещении текущей линии фронта в Курской области. Аналитики предполагают, что причиной является опасение, что Запад будет давить на Россию по поводу обмена оккупированных территорий Украины на Курскую область.

Власти России, вероятно, хотят обвинить милблогеров в дискредитации российских военных из-за недавнего продвижения ВСУ вблизи Суджи. Они заявляли, что военное командование преследует их за публикацию об успешных украинских атаках возле Черкасской Конопельки и Фанасеевки, которые заставили отложить планы будущего наступления в этом районе.

Карта боевых действий в Курской области. Фото: ISW

В материале говорится, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил намерения использовать подконтрольную российскую территорию в будущих мирных переговорах для обмена на ВОТ Украины.

В то же время российский президент, вероятно, намерен оттеснить ВСУ из Курской области до начала переговоров, чтобы избежать этого.

Ранее Зеленский уточнил, что пока не знает, какую часть оккупированной территории Украина будет просить вместо Курской области.

Также стало известно, что бойцы ВСУ смогли продвинуться до пяти километров на юго-восток от Суджи.