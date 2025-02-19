В Центре противодействия дезинформации опровергли наступление РФ на Курщине

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

На территорию Украины пыталась зайти диверсионно-разведывательная группа россиян из Курской области, которую уничтожили Силы обороны. Признаков подготовки широкомасштабного наступления врага там нет.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram в среду, 19 февраля.

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"Относительно информации по Курской области, которая появилась в соцсетях. Была попытка захода российской ДРГ на территорию Украины. ДРГ уничтожена", — отметил Коваленко.

По его словам, группировки российских войск, которые способны осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины там пока нет.

Он добавил, что попытки захода ДРГ происходят часто, но Силы обороны уничтожают такие группы. В то же время информация от россиян о якобы "широкомасштабном наступлении" является ложью.

Скриншот поста Коваленко

Отметим, что сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные якобы "пересекли границу" с Украиной и "осуществляют наступление".

Ранее аналитики ISW сообщали, что российские власти пытаются ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время возможных переговоров.

Также недавно ВСУ продвинулись до пяти километров в Курской области.