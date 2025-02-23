На думку американського генерала, українці з ЗСУ стануть прикладом для майбутніх поколінь, адже відстояли свободу

Артилеристи ЗСУ на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Після того, як закінчиться війна, світові історики назвуть українців, що боронили свою державу — найвеличнішим поколінням. Саме вони змогли дати відсіч кривавим планам Путіна, заявив під час заходу Kyiv Security Forum американський генерал Девід Петреус.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Девід Петреус навів приклад своїх співгромадян після Другої Світової війни, коли це покоління солдатів, що воювали за демократію, назвали найвеличнішим поколінням Америки. На думку військового, таке звання в майбутньому очікує українців.

"Я був піхотинцем, але я не уявляю, як можна витримати, коли тебе щодня б'ють величезними планерними бомбами. Навіть з хорошим укриттям ти відчуваєш страшенні удари. Воювати в снігу, при мінусовій температурі та ще й у багнюці — треба мати залізну волю", — заявив генерал.

Петреус зазначив, що всі європейські країни, які цінують демократію, у великому боргу перед тими, хто воює на передовій в Україні. В боргу перед сім'ями, які втратили своїх близьких, перед усіма українцями, адже вони не дали Путіну досягти своїх загальних цілей — цілей викривленого, ревізіоністського погляду на історію, що живе в його голові.

Раніше ми повідомляли, що українські військові мають усі шанси регулярно бити по ворожих ешелонах на залізниці між Ростовом та Маріуполем. Це сполучення стратегічно важливе для ворога.

Також стало відомо, що Головнокомандувач Збройних сил України зустрічався з головою Військового комітету НАТО. Йдеться про адмірала Джузеппе Каво Драгоне.