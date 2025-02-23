По мнению американского генерала, украинцы из ВСУ станут примером для будущих поколений, ведь отстояли свободу

Артиллеристы ВСУ на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

После того как закончится война, мировые историки назовут украинцев, защищавших свое государство — величайшим поколением. Именно они смогли дать отпор кровавым планам Путина, заявил во время мероприятия Kyiv Security Forum американский генерал Дэвид Петреус.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Почему такое будущее ждет украинцев

Дэвид Петреус привел пример своих сограждан после Второй Мировой войны, когда это поколение солдат, воевавших за демократию, назвали величайшим поколением Америки. По мнению военного, такое звание в будущем ожидает украинцев.

"Я был пехотинцем, но я не представляю, как можно выдержать, когда тебя ежедневно бьют огромными планерными бомбами. Даже с хорошим укрытием ты чувствуешь страшные удары. Воевать в снегу, при минусовой температуре да еще и в грязи — надо иметь железную волю", — заявил генерал.

Петреус отметил, что все европейские страны, которые ценят демократию, в большом долгу перед теми, кто воюет на передовой в Украине. В долгу перед семьями, которые потеряли своих близких, перед всеми украинцами, ведь они не дали Путину достичь своих общих целей - целей искаженного, ревизионистского взгляда на историю, живущего в его голове.

Ранее мы сообщали, что украинские военные имеют все шансы регулярно бить по вражеским эшелонам на железной дороге между Ростовом и Мариуполем. Это сообщение стратегически важно для врага.

Также стало известно, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины встречался с председателем Военного комитета НАТО. Речь идет об адмирале Джузеппе Каво Драгоне.