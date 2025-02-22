По залізниці між Ростовом та Маріуполем можуть бити ЗСУ — Дикий

Військовий аналітик Євген Дикий. Фото: скриншот

Українські військові мають усі шанси регулярно бити по ворожих ешелонах на залізниці між Ростовом та Маріуполем. Це сполучення стратегічно важливе для ворога.

Про це заявив військовий аналітик Євген Дикий в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 21 лютого.

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Яке значення має залізничне сполучення з Маріуполем

За словами Дикого, залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем є стратегічно важливим для ворога. Це допоможе росіянам забезпечити постачання військових ресурсів. Однак, за словами аналітика, ЗСУ можуть бити по ворожих ешелонах в цьому регіоні.

"Вона дуже близько до лінії фронту. В нас багато що на такі відстані долітає. Потрібно лише налагодити процес", — зазначив аналітик.

Дикий додав, що це сполучення має велике значення для Росіян, оскільки вони зможуть підганяти техніку максимально близько до фронту. З цієї ж причини окупанти намагаються захопити Куп'янськ-Вузловий.

Нагадаємо, росіяни хочуть перетворити територію легендарного заводу "Азовсталь" у Маріуполі на "туристичну пам'ятку". У місці, де точилися важкі бої, планують створити "індустріальний парк".

У Маріуполі двоє чоловіків загинули на території заводу "Азовмаш". У пошкодженій росіянами будівлі обвалилася покрівля та цегляна стіна.