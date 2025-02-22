По железной дороге между Ростовом и Мариуполем могут бить ВСУ — Дикий

Военный аналитик Евгений Дикий. Фото: скриншот

Украинские военные имеют все шансы регулярно бить по вражеским эшелонам на железной дороге между Ростовом и Мариуполем. Это сообщение стратегически важно для врага.

Об этом заявил военный аналитик Евгений Дикий в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 21 февраля.

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По словам Дикого, железнодорожное сообщение между Ростовом и Мариуполем является стратегически важным для врага. Это поможет россиянам обеспечить поставки военных ресурсов. Однако, по словам аналитика, ВСУ могут бить по вражеским эшелонам в этом регионе.

"Она очень близко к линии фронта. У нас многое на такие расстояния долетает. Нужно только наладить процесс", — отметил аналитик.

Дикий добавил, что это сообщение имеет большое значение для россиян, поскольку они смогут подгонять технику максимально близко к фронту. По этой же причине оккупанты пытаются захватить Купянск-Узловой.

Напомним, россияне хотят превратить территорию легендарного завода "Азовсталь" в Мариуполе на "туристическую достопримечательность". В месте, где шли тяжелые бои, планируют создать "индустриальный парк".

В Мариуполе двое мужчин погибли на территории завода "Азовмаш". В поврежденном россиянами здании обвалилась кровля и кирпичная стена.