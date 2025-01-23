На Азовмаші обвалилась покрівля та стіна, загинули люди

Завод "Азовмаш". Ілюстративне фото: росЗМІ

У Маріуполі на території заводу "Азовмаш" загинули двоє чоловіків. У пошкодженій росіянами будівлі обвалилася покрівля та цегляна стіна.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що на території зруйнованого російськими окупантами підприємстві "Азовмаш" троє чоловіків збирали метал, аби продати. Внаслідок обвалу покрівлі та цегляної стіни загинули двоє чоловіків та ще один постраждав — він перебуває в лікарні.

Обвал на заводі. Фото: МЧС

Розбір завалів. Фото: МЧС

У міськраді Маріуполя нагадали, що навесні 2022 року бої під час російської блокади міста на території "Азовмашу" відбувалися бої. Тоді росіяни щільно обстрілювали завод.

Відомо, що зараз усі активи неробочого заводу повністю перейшли до російської державної корпорації "Ростех".

Скриншот допису міськради

Раніше мешканці Маріуполя оприлюднили відеозвернення до окупаційної влади. Вони поскаржилися на відсутність житла.

Також окупанти проводять "інвентаризацію" житла у Маріуполі, намагаючись таким чином "відсіяти" власників квартир з українськими паспортами.