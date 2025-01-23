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На Азовмаші загинули двоє чоловіків, — міськрада

23 січня 2025 09:59
Євгенія Брюховецька - редактор
На Азовмаші обвалилась покрівля та стіна, загинули люди
Завод "Азовмаш". Ілюстративне фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

У Маріуполі на території заводу "Азовмаш" загинули двоє чоловіків. У пошкодженій росіянами будівлі обвалилася покрівля та цегляна стіна.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що на території зруйнованого російськими окупантами підприємстві "Азовмаш" троє чоловіків збирали метал, аби продати. Внаслідок обвалу покрівлі та цегляної стіни загинули двоє чоловіків та ще один постраждав — він перебуває в лікарні.

Обвал покрівлі та стіни на підприємстві 'Азовмаш': загинули двоє чоловіків, один вижив
Обвал на заводі. Фото: МЧС
Обвал конструкцій "Азовмашу" в Маріуполі забрав життя двох працівників
Розбір завалів. Фото: МЧС

У міськраді Маріуполя нагадали, що навесні 2022 року бої під час російської блокади міста на території "Азовмашу" відбувалися бої. Тоді росіяни щільно обстрілювали завод. 

Відомо, що зараз усі активи неробочого заводу повністю перейшли до російської державної корпорації "Ростех".

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Скриншот допису міськради

Раніше мешканці Маріуполя оприлюднили відеозвернення до окупаційної влади. Вони поскаржилися на відсутність житла.

Також окупанти проводять "інвентаризацію" житла у Маріуполі, намагаючись таким чином "відсіяти" власників квартир з українськими паспортами.

Маріуполь окупація люди війна в Україні загибель

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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