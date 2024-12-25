Андрющенко показав, який вигляд має Маріуполь під час окупації

Маріуполь в окупації. Фото: скриншот

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, який вигляд має місто сьогодні. Населений пункт третій рік перебуває в російській окупації.

Відео Петро Андрющенко опублікував у Telegram у середу, 25 грудня.

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На відео можна побачити зруйновані будівлі. Також на дорозі купи сміття та уламків.

Російські окупанти намагаються продемонструвати, що нібито "відновлюють" місто, однак на кадрах можна помітити руїни.

Нагадаємо, Андрющенко оприлюднив відео ліквідації начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова, що належить до так званої "Донецької народної республіки".

Також боєць Анатолій Леоненко із позивним "Буйвол" розповів, що під час боїв за Маріуполь тіла загиблих людей залишалися на вулицях міста.