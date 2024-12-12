Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Тіл на вулицях було, як грибів, — азовець про бої за Маріуполь arrow

Тіл на вулицях було, як грибів, — азовець про бої за Маріуполь

12 грудня 2024 00:35
Чекарьова Марія - редактор
Боєць "Азова" Анатолій Леоненко розповів, що переживав Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення
Анатолій Леоненко. Фото: cntime.cn.ua
Чекарьова Марія - редактор

Під час боїв за Маріуполь тіла людей лежали просто на вулицях. Одночасно на місто летіли понад півтори сотні "Градів".

Про це в середу, 11 грудня, у програмі "Станція Краматорськ" на "Укрінформ TV" розповів боєць Анатолій Леоненко із позивним "Буйвол".

Читайте також:

Що переживав Маріуполь у перші дні повномасштабної війни

Анатолій Леоненко долучився до війська ще у 18-річному віці. Коли почалося повномасштабне вторгнення, йому було лише 20.

"Двадцятирічному хлопцеві не дуже гарно, коли стоїш на дворі й навколо тебе всюди, як гриби на поляні, валяються люди... Усі будинки обстріляні. Просто сидиш у хаті, й тобі кажуть, що в місто чотири пакети "Градів". Ти такий: "Плюс". І чекаєш. Один пакет — це 40 ракет, а чотири — це 160 ракет просто у двір", — згадує "Буйвол. 

На думку азовця, багато маріупольців могли б вижити, якби не сподівалися, що росіяни прийдуть без "Градів" і КАБів та дбатимуть про мирне населення. Також він додав, що найважчим для військовослужбовців було усвідомлення того, що вони нічим не можуть допомогти цивільним.

"Уявляєте, мені 20 років, а до мене підходить чоловік із немовлям на руках і питає, що йому робити. А вже нічого не можна зробити, бо думати треба було раніше, коли всіх закликали евакуюватися", — поділився спогадами боєць.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що до міста поступово повертаються люди. За його словами, йдеться про десятки тисяч жителів.

Також ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Маріуполі старшокласників агітують вступати до училищ Росгвардії. Подібні рекрутингові заходи окупанти планують провести в усіх школах міста.

Маріуполь полк "Азов" окупація війна в Україні бій військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК