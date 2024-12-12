Боєць "Азова" Анатолій Леоненко розповів, що переживав Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення

Анатолій Леоненко. Фото: cntime.cn.ua

Під час боїв за Маріуполь тіла людей лежали просто на вулицях. Одночасно на місто летіли понад півтори сотні "Градів".

Про це в середу, 11 грудня, у програмі "Станція Краматорськ" на "Укрінформ TV" розповів боєць Анатолій Леоненко із позивним "Буйвол".

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Анатолій Леоненко долучився до війська ще у 18-річному віці. Коли почалося повномасштабне вторгнення, йому було лише 20.

"Двадцятирічному хлопцеві не дуже гарно, коли стоїш на дворі й навколо тебе всюди, як гриби на поляні, валяються люди... Усі будинки обстріляні. Просто сидиш у хаті, й тобі кажуть, що в місто чотири пакети "Градів". Ти такий: "Плюс". І чекаєш. Один пакет — це 40 ракет, а чотири — це 160 ракет просто у двір", — згадує "Буйвол.

На думку азовця, багато маріупольців могли б вижити, якби не сподівалися, що росіяни прийдуть без "Градів" і КАБів та дбатимуть про мирне населення. Також він додав, що найважчим для військовослужбовців було усвідомлення того, що вони нічим не можуть допомогти цивільним.

"Уявляєте, мені 20 років, а до мене підходить чоловік із немовлям на руках і питає, що йому робити. А вже нічого не можна зробити, бо думати треба було раніше, коли всіх закликали евакуюватися", — поділився спогадами боєць.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що до міста поступово повертаються люди. За його словами, йдеться про десятки тисяч жителів.

Також ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Маріуполі старшокласників агітують вступати до училищ Росгвардії. Подібні рекрутингові заходи окупанти планують провести в усіх школах міста.