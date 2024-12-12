Боец "Азова" Анатолий Леоненко рассказал, что переживал Мариуполь в начале полномасштабного вторжения

Анатолий Леоненко. Фото: cntime.cn.ua

Во время боев за Мариуполь тела людей лежали прямо на улицах. Одновременно на город летели более полутора сотен "Градов".

Об этом в среду, 11 декабря, в программе "Станція Краматорськ" на "Укрінформ TV" рассказал боец Анатолий Леоненко с позывным "Буйвол".

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Анатолий Леоненко присоединился к армии еще в 18-летнем возрасте. Когда началось полномасштабное вторжение, ему было всего 20.

"Двадцатилетнему парню не очень хорошо, когда стоишь на дворе и вокруг тебя повсюду, как грибы на поляне, валяются люди... Все дома обстреляны. Просто сидишь в доме, и тебе говорят, что в город четыре пакета "Градов". Ты такой: "Плюс". И ждешь. Один пакет — это 40 ракет, а четыре пакета — это 160 ракет просто во двор", — вспоминает "Буйвол".

По мнению азовца, многие мариупольцы могли бы выжить, если бы не надеялись, что россияне придут без "Градов" и КАБов и будут заботиться о мирном населении. Также он добавил, что самым трудным для военнослужащих было осознание того, что они ничем не могут помочь гражданским.

"Представляете, мне 20 лет, а ко мне подходит мужчина с младенцем на руках и спрашивает, что ему делать. А уже ничего нельзя сделать, потому что думать нужно было раньше, когда всех призывали эвакуироваться", — поделился воспоминаниями боец.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в город постепенно возвращаются люди. По его словам, речь идет о десятках тысяч жителей.

Также мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе старшеклассников агитируют поступать в училища Росгвардии. Подобные рекрутинговые мероприятия оккупанты планируют провести во всех школах города.