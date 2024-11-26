Росія агітує школярів вступати до Росгвардії

У Маріуполі школярів агітують вступати до Росгвардії
Російські війська у тимчасово окупованому Маріуполі агітують дітей в старших класах вступати до училищ Росгвардії. Такі заходи загарбники планують провести у всіх школах міста.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Як росіяни агітують дітей в Маріуполі
Андрющенко розповів, що така агітація окупантів проходить достатньо ефективно через сприяння освітян-зрадинків та ізоляції батьків від ідеологічного впливу.
"Подібні рекрутингові заходи пройдуть по всіх школах міста. В ході рекрутингу — обіцянки високих стипендій, майстер-класи поводження зі зброєю та тактична медицина. Потім — лекція про престиж. Мілітаризація українських дітей в окупації на марші", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно російські загарбники видали дітям на тимчасово окупованих територіях нові глобуси. Вони позначили Росією деяку частину України.
Також ми писали, що в Маріуполі запровадили безвідсоткову іпотечну програму, яка доступна лише для громадян Росії. Водночас місцевим жителям, які втратили житло, пропонують квартири за захмарними цінами.
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