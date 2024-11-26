Россия агитирует школьников поступать в Росгвардию

Российские оккупанты на уроках у школьников. Фото: росСМИ

Российские войска во временно оккупированном Мариуполе агитируют детей в старших классах поступать в училища Росгвардии. Такие мероприятия планируют провести во всех школах города.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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Андрющенко рассказал, что такая агитация оккупантов проходит достаточно эффективно при содействии педагогов-изменников и изоляции родителей от идеологического воздействия.

"Подобные рекрутинговые мероприятия пройдут по всем школам города. В ходе рекрутинга — обещания высоких стипендий, мастер-классы обращения с оружием и тактическая медицина. Затем - лекция о престиже. Милитаризация украинских детей в оккупации на марше", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно российские захватчики выдали детям на временно оккупированных территориях новые глобусы. Они обозначили Россией некоторую часть Украины.

Также мы писали, что в Мариуполе была введена беспроцентная ипотечная программа, которая доступна только гражданам России. В то же время местным жителям, лишившимся жилья, предлагают квартиры по заоблачным ценам.