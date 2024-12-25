Андрющенко показал, как выглядит Мариуполь во время оккупации

Мариуполь в оккупации. Фото: скриншот

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядит город сегодня. Населенный пункт третий год находится в российской оккупации.

Видео Петр Андрющенко опубликовал в Telegram в среду, 25 декабря.

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На видео можно увидеть разрушенные здания. Также на дороге кучи мусора и обломков.

Российские оккупанты пытаются продемонстрировать, что якобы "восстанавливают" город, однако на кадрах можно заметить руины.

Напомним, Андрющенко обнародовал видео ликвидации начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова, принадлежащего к так называемой "Донецкой народной республике".

Также боец Анатолий Леоненко с позывным "Буйвол" рассказал, что во время боев за Мариуполь тела погибших людей оставались на улицах города.