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На Азовмаше погибли двое мужчин, — горсовет

23 января 2025 09:59
Евгения Брюховецкая - редактор
На Азовмаше обвалилась кровля и стена, погибли люди
Завод "Азовмаш". Иллюстративное фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Мариуполе на территории завода "Азовмаш" погибли двое мужчин. В поврежденном россиянами здании обвалилась кровля и кирпичная стена.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram.

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Местные СМИ сообщили, что на территории разрушенного российскими оккупантами предприятии  "Азовмаш" трое мужчин собирали металл, чтобы продать. В результате обвала кровли и кирпичной стены погибли двое мужчин и еще один пострадал — он находится в больнице.

Обвал кровли и стены на предприятии 'Азовмаш': погибли двое мужчин, один выжил
Обвал на заводе. Фото: МЧС
Обвал конструкций "Азовмаша" в Мариуполе унес жизни двух работников
Разбор завалов. Фото: МЧС

В горсовете Мариуполя напомнили, что весной 2022 года во время российской блокады города на территории "Азовмаша" происходили бои. Тогда россияне плотно обстреливали завод.

Известно, что сейчас все активы нерабочего завода полностью перешли к российской государственной корпорации "Ростех".

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Скриншот поста горсовета

Ранее жители Мариуполя обнародовали видеообращение к оккупационным властям. Они пожаловались на отсутствие жилья.

Также оккупанты проводят "инвентаризацию" жилья в Мариуполе, пытаясь таким образом  "отсеять" владельцев квартир с украинскими паспортами.

Мариуполь оккупация люди война в Украине гибель

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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