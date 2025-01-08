У Маріуполі зростають протестні настрої — яка причина

У Маріуполі мешканці скаржаться на відсутність житла — відео
У тимчасово окупованому Маріуполі зростають протестні настрої серед місцевих мешканців. Причиною цього є відсутність житла.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram у середу, 8 січня.
Протести в Маріуполі
Маріупольці всьоме з початку нового року звернулися до окупаційної влади. Цього разу це мешканці центрального мікрорайону "Кіровський", де було знесено понад 20 багатоповерхівок, а будують — іпотеку.
"Цього разу вже без "дорогой Владимир Владимирович". З огляду на вік та риторику — це вже початок чергового протесту, а сам запис без контролю з боку заштатних придворних "активістів", — написав Андрющенко.
Водночас ціни на оренду та житло через іпотеку від росіян у Маріуполі б’ють рекорди, тому люди обурені.
Нагадаємо, 5 лютого 2025 року на тимчасово окупованих територіях запрацює реєстр, до якого будуть вносити українців без паспортів Росії.
Також росіяни на ТОТ сформували план щодо вивезення дітей до мілітарних таборів у 2025 році.
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