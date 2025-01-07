Росія створила план з вивезення українських дітей з ТОТ

Діти у військовій формі. Ілюстративне фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України росіяни сформували план щодо вивезення дітей. У 2025 році їх направлятимуть до мілітарних таборів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Відправка дітей в табори

"Окупаційні адміністрації отримали від Кремля план щодо направлення дітей до мілітарних таборів у 2025 році", — йдеться у повідомленні.

Так, українських дітей відправлятимуть в "Авангард" у Волгоградській області, який офіційно називається центром "патріотичного виховання", однак фактично це є мілітарним — там дітям пропагують військову кар’єру в училищах Росії.

"Кожен регіон має план з кількості дітей, які мають бути відправлені до табору впродовж сезону. Самі окупаційні адміністрації поклали відповідальність за набір учасників на кремлівські рухи в регіоні", — розповіли в ЦНС.

Нагадаємо, окупанти планують провести незаконні вибори на захоплених територіях України. Для цього вони вирішили запустити чат-бот.

Також на ТОТ росіяни почали депортувати українців, родичі яких служать в ЗСУ.