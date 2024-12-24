Депортація українців — росіяни вивозять сім'ї військових ЗСУ з ТОТ

Російський військовий. Фото: Reuters

Росіяни почали депортувати українців, які перебувають на окупованих територіях. Йдеться про тих людей, родичі яких служать в ЗСУ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram у понеділок, 24 грудня.

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Депортація українців з окупованих територій

Як зазначив Андрющенко, у Мелітопольському районі протягом грудня щонайменше п'ять родин депортували лише тому, що їх рідні служать в Збройних силах України. Для цього росіяни розробили цілу схему.

"ФСБ приходить додому, перевіряє наявність листування, особливо видаленого. Якщо знаходять, у тому числі відновленням, пропонують два варіанти. Перший — піти на співпрацю та прийняти участь у вербуванні військового ЗСУ. Другий — депортація. Крапка", — зазначив Андрющенко.

Повідомлення про депортацію українців. Фото: скриншот

Він також зазначив, що тим, хто обирає депортацію, дають кілька годин на збори, потім доставляють до Шереметьєво та дають можливість обрати пункт депортації.

"Наші співрозмовники кажуть — жодного збільшеного тиску та фізичного насильства. Все нарочито ввічливо (якщо це може бути ввічливим взагалі)", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, народна депутатка Єлизавета Ясько заявила, що українці, які під час окупації населених пунктів не виїхали та отримали паспорти РФ, зможуть повернути свій статус після завершення війни. Для цього створять спеціальний механізм.

Ще п'ятеро українських дітей повернулися в Україну з російської окупації. Це вдалося завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA та роботі партнерів Save Ukraine.