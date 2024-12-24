Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Росіяни почали депортувати родини українських військових з ТОТ arrow

Росіяни почали депортувати родини українських військових з ТОТ

24 грудня 2024 09:04
Ольга Антоновська - редактор
Депортація українців — росіяни вивозять сім'ї військових ЗСУ з ТОТ
Російський військовий. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни почали депортувати українців, які перебувають на окупованих територіях. Йдеться про тих людей, родичі яких служать в ЗСУ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram у понеділок, 24 грудня.

Читайте також:

Депортація українців з окупованих територій

Як зазначив Андрющенко, у Мелітопольському районі протягом грудня щонайменше п'ять родин депортували лише тому, що їх рідні служать в Збройних силах України. Для цього росіяни розробили цілу схему.

"ФСБ приходить додому, перевіряє наявність листування, особливо видаленого. Якщо знаходять, у тому числі відновленням, пропонують два варіанти. Перший — піти на співпрацю та прийняти участь у вербуванні військового ЗСУ. Другий — депортація. Крапка", — зазначив Андрющенко.

Депортація українців
Повідомлення про депортацію українців. Фото: скриншот

Він також зазначив, що тим, хто обирає депортацію, дають кілька годин на збори, потім доставляють до Шереметьєво та дають можливість обрати пункт депортації.

"Наші співрозмовники кажуть — жодного збільшеного тиску та фізичного насильства. Все нарочито ввічливо (якщо це може бути ввічливим взагалі)", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, народна депутатка Єлизавета Ясько заявила, що українці, які під час окупації населених пунктів не виїхали та отримали паспорти РФ, зможуть повернути свій статус після завершення війни. Для цього створять спеціальний механізм.

Ще п'ятеро українських дітей повернулися в Україну з російської окупації. Це вдалося завдяки ініціативі Президента України Bring Kids Back UA та роботі партнерів Save Ukraine.

окупанти окупація війна в Україні війна депортація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

09:28 Черги на кордоні — як змінилася ситуація на КПП

09:24 У Херсоні лунають потужні вибухи

09:23 У Києві затримали одеського політика — у чому причина

09:16 Нова схема — як ухилянти стають багатодітними за гроші

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:11 Чи будуть українці зі світлом на Різдво — прогноз експерта

09:04 Росіяни почали депортувати родини українських військових з ТОТ

09:02 Обстріли на Куп’янщині — поранено мирного жителя

08:56 Порушення комендантської години — що може змінитися для українців

08:53 В Укргідрометцентрі спрогнозували, чи буде сніг на Різдво

09:28 Черги на кордоні — як змінилася ситуація на КПП

09:24 У Херсоні лунають потужні вибухи

09:23 У Києві затримали одеського політика — у чому причина

09:16 Нова схема — як ухилянти стають багатодітними за гроші

09:11 Чи будуть українці зі світлом на Різдво — прогноз експерта

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:04 Росіяни почали депортувати родини українських військових з ТОТ

09:02 Обстріли на Куп’янщині — поранено мирного жителя

08:56 Порушення комендантської години — що може змінитися для українців

08:53 В Укргідрометцентрі спрогнозували, чи буде сніг на Різдво

08:49 Бої у Вовчанську — у ЗСУ розповіли, як звільняли агрегатний завод

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні