Депортация украинцев — россияне вывозят семьи военных ВСУ из ВОТ

Российский военный. Фото: Reuters

Россияне начали депортировать находящихся на оккупированных территориях украинцев. Речь идет о тех людях, родственники которых служат в ВСУ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в понедельник, 24 декабря.

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Депортация украинцев с оккупированных территорий

Как отметил Андрющенко, в Мелитопольском районе в течение декабря по меньшей мере пять семей были депортированы только потому, что их родные служат в Вооруженных силах Украины. Для этого россияне разработали целую схему.

"ФСБ приходит домой, проверяет наличие переписки, особенно удалённой. Если находят, в том числе восстановлением, предлагают два варианта. Первый — пойти на сотрудничество и принять участие в вербовке военного ВСУ. Второй — депортация. Точка", — отметил Андрющенко.

Сообщение о депортации украинцев. Фото: скриншот

Он также отметил, что тем, кто вбирает депортацию, дают несколько часов на сборы, затем доставляют в Шереметьево и дают возможность выбрать пункт депортации.

"Наши собеседники говорят — никакого увеличенного давления и физического насилия. Все нарочито вежливо (если это может быть вежливым вообще)", — отметил Андрющенко.

Напомним, народный депутат Елизавета Ясько заявила, что украинцы, которые во время оккупации населенных пунктов не выехали и получили паспорта РФ, смогут вернуть свой статус после завершения войны. Для этого будет создан специальный механизм.

Еще пять украинских детей вернулись в Украину из российской оккупации. Это удалось благодаря инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA и работе партнеров Save Ukraine.