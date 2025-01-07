Россия создала план по вывозу украинских детей из ВОТ

Дети в военной форме. Иллюстративное фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины россияне сформировали план по вывозу детей. В 2025 году их будут направлять в милитарные лагеря.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отправка детей в лагеря

"Оккупационные администрации получили от Кремля план по направлению детей в милитарные лагеря в 2025 году", — говорится в сообщении.

Так, украинских детей будут отправлять в "Авангард" в Волгоградской области, который официально называется центром "патриотического воспитания", однако фактически он является милитарным — там детям пропагандируют военную карьеру в училищах России.

Каждый регион имеет план по количеству детей, которые должны быть отправлены в лагерь в течение сезона. Сами оккупационные администрации возложили ответственность за набор участников на кремлевские движения в регионе", — рассказали в ЦНС.

Напомним, оккупанты планируют провести незаконные выборы на захваченных территориях Украины. Для этого они решили запустить чат-бот.

Также на ВОТ россияне начали депортировать украинцев, родственники которых служат в ВСУ.