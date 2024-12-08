На ТОТ Луганщини дітей готують до участі у війні проти України

Окупант у школі. Ілюстративне фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях Луганської області колаборанти провели конкурс на найкращий "козацький" кадетський корпус. Головною умовою для дітей було вміння керувати дронами.

Про це повідомляє Центр Нацспротиву.

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За словами "педагогів" кадетського корпусу, саме керування БпЛа, кращі результати у змаганнях строю та пісні показали, що діти "продовжують вікові козацькі традиції".

"Адже такі таланти демонструють готовність юнаків та дівчат у будь-яку мить стати у стрій армії Кремля", — йдеться у повідомленні.

У Центрі Нацспротиву наголосили, що спотворювати історичну правду, промивати мізки — це традиція Кремля, яка відбувається на усіх територіях, де перебувають окупанти. Водночас для пропагандистів тема козацтва особливо спотворена й у школах її використовують чи не найбільше.

Нагадаємо, у Старобільську на Луганщині представники армії РФ почали проводити пропагандистські рейди серед учнів старших класів.

А в Алчевську колаборанти провели уроки кремлівської пропаганди для дітей. Їх вчили, як створювати фейкові новини.