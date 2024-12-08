На ТОТ Луганщини дітей готують до участі у війні проти України

На ТОТ Луганщини колаборанти готують дітей до "СВО", — ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Луганської області колаборанти провели конкурс на найкращий "козацький" кадетський корпус. Головною умовою для дітей було вміння керувати дронами.
Про це повідомляє Центр Нацспротиву.
Підготовка дітей до війни
За словами "педагогів" кадетського корпусу, саме керування БпЛа, кращі результати у змаганнях строю та пісні показали, що діти "продовжують вікові козацькі традиції".
"Адже такі таланти демонструють готовність юнаків та дівчат у будь-яку мить стати у стрій армії Кремля", — йдеться у повідомленні.
У Центрі Нацспротиву наголосили, що спотворювати історичну правду, промивати мізки — це традиція Кремля, яка відбувається на усіх територіях, де перебувають окупанти. Водночас для пропагандистів тема козацтва особливо спотворена й у школах її використовують чи не найбільше.
Нагадаємо, у Старобільську на Луганщині представники армії РФ почали проводити пропагандистські рейди серед учнів старших класів.
А в Алчевську колаборанти провели уроки кремлівської пропаганди для дітей. Їх вчили, як створювати фейкові новини.
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