На Луганщині школярів вербують на службу в армію окупантів

Школярі з окупованої Луганщини. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованій росіянами території Луганщини у Старобільську представники армії РФ почали проводити пропагандистські рейди. Учнів старших класів заманюють до служби в лавах армії росіян, обіцяють різні соціальні пільги.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як зазначають у ЦНС, старшокласникам вже зараз пропонують гроші та різні "соцпакети", якщо вони зобов'яжуться відразу після закінчення школи підписувати контракти на службу.

Вербувальники з РФ тиснуть на підлітків наголошуючи, що за рік чи два їх все одно мобілізують, тому краще вже зараз підписати контракт, щоб отримати більшу вигоду.

Окрім цього місцеві окупаційні адміністрації вимагають від бізнесу поставити на облік у фейкові військкомати всіх працівників. Зокрема власникам необхідно подати списки тих, хто не має російські паспорти й відповідно не перебуває на обліку окупантів.

Центр національного спротиву закликає українців, котрі потрапили в тимчасову окупацію уникати можливості бути мобілізованими, а тим паче не підписувати контракт з армією окупанта. А усіх, хто володіє інформацією про колаборантів, які вербують у ворожу армію місцеве населення, просимо повідомляти в анонімний чат-бот.

Нагадаємо, у російському місті Брянськ було здійснено атаку на завод "Кремній", який має стратегічне значення для окупантів, оскільки виробляє компоненти для їхньої техніки.

Також десантники успішно відбили масштабну атаку ворога поблизу Білогорівки в Луганській області.