В Луганской области школьников вербуют на службу в армию оккупантов

Школьники из оккупированной Луганской области. Фото: росСМИ

На временно оккупированной россиянами территории Луганщины в Старобельске представители армии РФ начали проводить пропагандистские рейды. Учеников старших классов привлекают к службе в рядах армии россиян, обещают разные социальные льготы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отмечают в ЦНС, старшеклассникам уже сейчас предлагают деньги и разные "соцпакеты", если они обяжутся сразу после окончания школы подписывать контракты на службу.

Вербовщики из РФ давят на подростков подчеркивая, что через год или два их все равно мобилизуют, поэтому лучше уже сейчас подписать контракт, чтобы получить большую выгоду.

Кроме того, местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет в фейковые военкоматы всех работников. В частности, владельцам необходимо предоставить списки тех, кто не имеет российские паспорта и соответственно не состоит на учете окупантов.

Центр национального сопротивления призывает украинцев, попавших во временную оккупацию, избегать возможности быть мобилизованными, а тем более не подписывать контракт с армией оккупанта. А всех, кто владеет информацией о коллаборантах, вербующих во вражескую армию местное население, просим сообщать в анонимный чат-бот.

Напомним, в российском городе Брянск была совершена атака на завод "Кремний", который имеет стратегическое значение для оккупантов, поскольку производит компоненты для их техники.

Также десантники успешно отразили масштабную атаку врага вблизи Белогоровки в Луганской области.