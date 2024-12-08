На ТОТ Луганщины детей готовят к участию в войне против Украины

Оккупант в школе. Иллюстративное фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Луганской области коллаборанты провели конкурс на лучший казацкий корпус. Главным условием для детей было умение управлять дронами.

Об этом сообщает Центр Нацпротива.

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По словам "педагогов" кадетского корпуса, само управление БпЛА, лучшие результаты в соревнованиях строя и песни показали, что дети "продолжают вековые казацкие традиции".

"Ведь такие таланты демонстрируют готовность юношей и девушек в любой момент стать в строй армии Кремля", — говорится в сообщении.

В Центре Нацсопротивления отметили, что искажать историческую правду, промывать мозги — это традиция Кремля, которая проходит на всех территориях, где находятся оккупанты. В то же время для пропагандистов тема казачества особенно обезображена и в школах ее используют больше всего.

Напомним, в Старобельске в Луганской области представители армии РФ начали проводить пропагандистские рейды среди учеников старших классов.

А в Алчевске коллаборанты провели уроки кремлевской пропаганды для детей. Их учили, как создавать фейковые новости.