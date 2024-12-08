Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow На ВОТ Луганщины коллаборанты готовят детей к "СВО", — ЦНС arrow

На ВОТ Луганщины коллаборанты готовят детей к "СВО", — ЦНС

8 декабря 2024 08:08
Евгения Брюховецкая - редактор
На ТОТ Луганщины детей готовят к участию в войне против Украины
Оккупант в школе. Иллюстративное фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

На временно оккупированных территориях Луганской области коллаборанты провели конкурс на лучший казацкий корпус. Главным условием для детей было умение управлять дронами.

Об этом сообщает Центр Нацпротива.

Читайте также:

Подготовка детей к войне

По словам "педагогов" кадетского корпуса, само управление БпЛА, лучшие результаты в соревнованиях строя и песни показали, что дети "продолжают вековые казацкие традиции".

"Ведь такие таланты демонстрируют готовность юношей и девушек в любой момент стать в строй армии Кремля", — говорится в сообщении.

В Центре Нацсопротивления отметили, что искажать историческую правду, промывать мозги — это традиция Кремля, которая проходит на всех территориях, где находятся оккупанты. В то же время для пропагандистов тема казачества особенно обезображена и в школах ее используют больше всего.

Напомним, в Старобельске в Луганской области представители армии РФ начали проводить пропагандистские рейды среди учеников старших классов.

А в Алчевске коллаборанты провели уроки кремлевской пропаганды для детей. Их учили, как создавать фейковые новости.

дети Луганская область оккупация война в Украине ВОТ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

08:43 В Сирии на ТВ объявили о падении режима Асада

08:25 Украинцев штрафуют за проблемы с паспортами — на какие суммы

08:23 Расширенный доступ к Starlink — в ISW объяснили, почему это важно

08:08 На ВОТ Луганщины коллаборанты готовят детей к "СВО", — ЦНС

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:02 Мужчина не явился в ТЦК из-за религии — его судили

07:50 РФ продолжит наступать на Покровск, хотя и несет потери, — ISW

07:37 В Сирии самолет Асада исчез с радаров — что известно

07:30 Какие штрафы от ТЦК можно обжаловать в суде — ответ юриста

07:21 Хирург помог уклонисту ложным диагнозом — что решил суд

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

08:43 В Сирии на ТВ объявили о падении режима Асада

08:25 Украинцев штрафуют за проблемы с паспортами — на какие суммы

08:23 Расширенный доступ к Starlink — в ISW объяснили, почему это важно

08:08 На ВОТ Луганщины коллаборанты готовят детей к "СВО", — ЦНС

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:02 Мужчина не явился в ТЦК из-за религии — его судили

07:50 РФ продолжит наступать на Покровск, хотя и несет потери, — ISW

07:37 В Сирии самолет Асада исчез с радаров — что известно

07:30 Какие штрафы от ТЦК можно обжаловать в суде — ответ юриста

07:21 Хирург помог уклонисту ложным диагнозом — что решил суд

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие