В Мариуполе растут протестные настроения - какая причина

Жители Мариуполя. Фото: скриншот из видео

Во временно оккупированном Мариуполе растут протестные настроения среди местных жителей. Причиной этого является отсутствие жилья.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в среду, 8 января.

Читайте также:

Протесты в Мариуполе

Мариупольцы в седьмой раз с начала нового года обратились к оккупационным властям. На этот раз это жители центрального микрорайона "Кировский", где было снесено более 20 многоэтажек, а строят — ипотеку.

"На этот раз уже без "дорогой Владимир Владимирович". Учитывая возраст и риторику — это уже начало очередного протеста, а сама запись без контроля со стороны заштатных придворных "активистов", — написал Андрющенко.

В то же время цены на аренду и жилье из-за ипотеки от россиян в Мариуполе бьют рекорды, поэтому люди возмущены.

Скриншот поста Андрющенко

Напомним, 5 февраля 2025 года на временно оккупированных территориях заработает реестр, в который будут вносить украинцев без паспортов России.

Также россияне на ВОТ сформировали план по вывозу детей в милитарные лагеря в 2025 году.