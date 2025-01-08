В Мариуполе растут протестные настроения - какая причина

В Мариуполе жители жалуются на отсутствие жилья — видео
Во временно оккупированном Мариуполе растут протестные настроения среди местных жителей. Причиной этого является отсутствие жилья.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в среду, 8 января.
Протесты в Мариуполе
Мариупольцы в седьмой раз с начала нового года обратились к оккупационным властям. На этот раз это жители центрального микрорайона "Кировский", где было снесено более 20 многоэтажек, а строят — ипотеку.
"На этот раз уже без "дорогой Владимир Владимирович". Учитывая возраст и риторику — это уже начало очередного протеста, а сама запись без контроля со стороны заштатных придворных "активистов", — написал Андрющенко.
В то же время цены на аренду и жилье из-за ипотеки от россиян в Мариуполе бьют рекорды, поэтому люди возмущены.
Напомним, 5 февраля 2025 года на временно оккупированных территориях заработает реестр, в который будут вносить украинцев без паспортов России.
Также россияне на ВОТ сформировали план по вывозу детей в милитарные лагеря в 2025 году.
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