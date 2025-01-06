Окупанти запускають реєстр для українців без паспортів РФ — деталі

Тимчасово окупований Маріуполь. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях запрацює реєстр, до якого будуть вносити українців без паспортів Росії. Ворог запускає його 5 лютого.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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В офіційній преамбулі зазначено, що до реєстру включають іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають у Росії та підлягають депортації. Однак у випадку з тимчасово окупованими територіями це фактично стосується українців, які не мають ворожого паспорта.

"У разі внесення до реєстру українці мають або виїхати з рідного краю, або отримати правову підставу для проживання. Також мешканцям ТОТ без червоної макулатури заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом, одружуватися", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що це черговий елемент примусу, щоб юридично закріпити за українцями статус громадян "імперії".

Нагадаємо, окупанти планують організувати незаконні вибори на захоплених територіях України, використовуючи для цього спеціально створений чат-бот.

Також на тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається нестача медичних працівників.